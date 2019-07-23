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сегодня, 13:46 0

Воды по колено: дом в Благовещенске подвергся новым затоплениям (видео)

Воды по колено: дом в Благовещенске подвергся новым затоплениям (видео)
Фото: кадр видео

Дом № 14 на улице Островского в Благовещенске на фоне разгула непогоды подвергся новым затоплениям. Цокольный этаж здания, как отмечает обратившаяся в редакцию ИА «Амур.инфо» жительница, в июле затопило уже три раза.

Женщина уточнила, что первый раз пришелся на 5-6 июля – об этом случае агентство писало ранее. Второй – на 16-17 июля, когда в Благовещенске бушевала непогода. Наконец, третий раз цоколь оказался под водой 21-22 июля.

«Ситуация не меняется. Когда затопило первый раз, вода просто прибывала. Она вроде как постояла чуть-чуть и ушла. 17-го числа было по колено воды, и она стояла двое суток. Откачивали, а она прибывала и прибывала. Просто ужас. Там грибок везде начался уже, влажность невыносимая», – говорит благовещенка.

Горожанка опасается, что, исходя из прогноза погоды на предстоящие дни, ситуация еще больше усугубится. «Вода там будет стоять постоянно», – полагает она.

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#погода #происшествия

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