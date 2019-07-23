В Зейском районе мужчина зарезал собутыльника во время ссоры

46-летнего жителя села Овсянка Зейского района обвиняют в убийстве односельчанина. Мужчина находится под стражей и ждет суда.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 6 мая текущего года в квартире одного из домов по улице Полевой в селе Овсянка двое мужчин вместе выпивали, но затем между ними произошла ссора. Во время конфликта один из них взял нож и убил собутыльника.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское следственное управление.

Уголовное дело передано в суд.