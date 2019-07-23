Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 0

В Зейском районе мужчина зарезал собутыльника во время ссоры

46-летнего жителя села Овсянка Зейского района обвиняют в убийстве односельчанина. Мужчина находится под стражей и ждет суда.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 6 мая текущего года в квартире одного из домов по улице Полевой в селе Овсянка двое мужчин вместе выпивали, но затем между ними произошла ссора. Во время конфликта один из них взял нож и убил собутыльника.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское следственное управление.

Уголовное дело передано в суд.

Просмотров всего: 118

#криминал

распечатать


Происшествия 18

В центре Благовещенска трое мужчин пострадали в результате нападения (видео)
Происшествия 4

Амурчанина осудили на 6 лет за оборот наркотиков в крупном размере
Происшествия

Амурского спортсмена осудили за покупку анаболических стероидов
Происшествия

Бывший благовещенский полицейский пойдет под суд за мошенничество
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь