Что делать подтопленцам в Благовещенске, чтобы получить помощь (видео)

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В администрацию Благовещенска за последние дни обратились больше 100 жителей города, чье имущество пострадало от подтопления. Специалисты дали пояснения, что делать горожанам, чтобы получить адресную помощь.

Жители Благовещенска могут обратиться в администрацию города, а также в отдел соцзащиты (ул. Северная 186, кабинет 101 и 102, вторник – пятница с 9:00 до 18:00). Заявление на оказание адресной социальной помощи подается от имени всех членов семьи с приложением следующих документов:

– документы, удостоверяющие личность пострадавших граждан;

– документ, подтверждающий право собственности;

– согласие на обработку персональных данных от имени каждого из совершеннолетних членов семьи.

Комиссия проводит обследования жилищно-бытовых условий, составляется акт обследования. Решение об оказании помощи принимается на основании документов, акта обследования и справки управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска о факте затопления жилого помещения в результате ливневых дождей, которую управление запрашивает самостоятельно. Также управление запрашивает сведения о регистрации граждан по месту жительства – из федеральной миграционной службы.

Адресная социальная помощь оказывается в виде единовременной выплаты при утрате жизненно необходимого имущества, в том числе продуктов питания, предметов обычной домашней обстановки и обихода, вещей, подсобного домашнего хозяйства, кормов, хозяйственных строений. Размер единовременной выплаты составляет 10 000 рублей на семью.

Также пострадавшим гражданам оказывается помощь в натуральном виде: промышленными товарами, продуктовыми картами. Размер натуральной помощи составляет 3 000 рублей на каждого члена семьи, но не более чем 15 000 рублей на семью.