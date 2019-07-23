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сегодня, 12:51 0

Благовещенские спасатели отправились ликвидировать последствия паводка в Зейском районе

Благовещенские спасатели отправились ликвидировать последствия паводка в Зейском районе
Фото: 28.mchs.gov.ru

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области отправилась в Зейский район для помощи людям. Северные районы Приамурья переживают прохождение циклона. Помочь справиться с последствиями непогоды должны 26 спасателей и семь единиц техники.

«Аэромобильная группировка оснащена всем необходимым для автономного проживания в полевых условиях, плавсредством и аварийно-спасательным оборудованием для оказания помощи населению», – сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

При прохождении циклона на территории Зейского района выпало большое количество осадков, что привело к подтоплению в городе Зея и селе Овсянка. Местами подтоплены придворовые территории и восемь участков автомобильных дорог. «Пострадавшему населению оказывается адресная помощь по ликвидации последствий дождевого паводка», – информирует чрезвычайное ведомство.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает правила личной безопасности:

  1. – при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе, включите телевизор или радио;
  2. – если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
  3. – постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
  4. – если здание или помещение, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;
  5. – если покинуть здание невозможно, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении по телефонам 101, 01, 112;
  6. – если ливень застал вас в машине, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

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#МЧС

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