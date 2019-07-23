Благовещенские спасатели отправились ликвидировать последствия паводка в Зейском районе

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области отправилась в Зейский район для помощи людям. Северные районы Приамурья переживают прохождение циклона. Помочь справиться с последствиями непогоды должны 26 спасателей и семь единиц техники.

«Аэромобильная группировка оснащена всем необходимым для автономного проживания в полевых условиях, плавсредством и аварийно-спасательным оборудованием для оказания помощи населению», – сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

При прохождении циклона на территории Зейского района выпало большое количество осадков, что привело к подтоплению в городе Зея и селе Овсянка. Местами подтоплены придворовые территории и восемь участков автомобильных дорог. «Пострадавшему населению оказывается адресная помощь по ликвидации последствий дождевого паводка», – информирует чрезвычайное ведомство.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает правила личной безопасности: