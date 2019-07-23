В Свободном обрушилась стена кирпичного гаража (видео)

В Свободном разрушилась стена кирпичного здания, расположенного возле дома № 7 по переулку Зеленому. В результате происшествия никто не пострадал.

Обрушение произошло в понедельник, 22 июля. «Здесь стояло здание. Мы только что с ребенком здесь гуляли. Только что все завалилось. Ни администрация, никто не обратил внимание», – комментирует автор видео.

В администрации Свободного подтвердили факт и сообщили, что разрушившееся здание гаража не эксплуатировалось. Сразу после сообщения о происшествии на место выехали спасатели и сотрудники управления ГО и ЧС города. Место обрушения огородили сигнальной лентой, оставшуюся стену повалили. В ближайшее время начнется разбор завала. Также в администрации сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.