В Приамурье пьяный мужчина пытался ударить женщину-полицейского

Жителя Завитинского района обвиняют в покушении на применение насилия в отношении представителя власти. Вскоре уголовное дело будет рассмотрено в суде. Обвиняемый – 33-летний житель села Камышенка Завитинского района.

По данным следствия, в апреле 2019 года инспектор по делам несовершеннолетних и участковый отреагировали на поступивший вызов и приехали в один из домов по улице Центральной села Камышенка.

Хозяин дома, ранее неоднократно судимый мужчина, будучи под воздействием алкоголя, стал в грубой нецензурной форме выражать недовольство прибытием стражей порядка. Когда ему сделали замечание, он попытался ударить сотрудницу полиции, но участковый вовремя остановил нападавшего, сообщает амурское следственное управление.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 318 УК РФ «Покушение на применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти».

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину. В отношении него следователем была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, утверждено прокурором Завитинского района и вместе с обвинительным заключением направлено в суд.