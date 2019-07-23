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сегодня, 12:05 0

В Амурскую область придет холод, дожди останутся: прогноз погоды на 24 июля

В Амурскую область придет холод, дожди останутся: прогноз погоды на 24 июля
Фото: Игорь Павлов

24 июля в Амурской области будет преимущественно облачно, в большинстве районов пойдут дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Восточный, северо-восточный ветер разгонится до 3-8, местами с порывами 13-18 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 13...18, местами по северу опустится до плюс 7. Днем по северу ожидается плюс 14...19, местами – 8...13, по югу – до плюс 18...23.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, временами пойдет слабый дождь. Ветер с северо-востока подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15...17 градусов. Днем облачно, будет идти дождь, возможна гроза. Ветер с северо-востока, востока наберет скорость до 2-7, с усилением до 13 метров в секунду. Температура воздуха опустится до плюс 17...19 градусов.

25 июля улучшения погоды в Приамурье не предвидится, сообщает Амурский гидрометцентр. Будет также облачно, но днем с прояснениями, временами дождь. Ветер с умеренной скоростью подует с севера. Температура ночью опустится до 15...17, днем поднимется до 20 градусов.

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