В США спустя 10 лет нашли тело пропавшего рабочего на его рабочем месте

Сотрудник супермаркета Ларри Эли Мурильо-Монкад пропал без вести в 2009 году и был уволен из-за этого. Мужчину искали несколько лет, но как выяснилось, он трагически погиб на рабочем месте, а его тело нашли спустя длительное время.

10 лет назад родители рассказали следователям, что их сын принимал сильнодействующие препараты для поддержания здоровья, и иногда он мог вести себя странно.

В день пропажи Ларри ушел из дома в слезах и решил побыть в одиночестве на своем рабочем месте. Родственники думали, что парень уехал в другую страну.

Следователи выяснили, что в подсобном помещении магазина над холодильными камерами находились стеллажи, где хранился товар. Иногда сотрудники супермаркета использовали эти стеллажи не по назначению, а прятались на них от руководства, чтобы устроить себе небольшой перерыв.

Монкад, вероятно, не собирался надолго затягивать с уединением, однако по трагической случайности он упал в 45-сантиметровый зазор между задней стенкой холодильника и стеной магазина. Выбраться не было никакой возможности, поскольку его вплотную окружали стены, а подняться обратно наверх своими силами не получалось. Не удалось Монкаду и позвать на помощь, поскольку шум оборудования попросту заглушал его крики.

Останки мужчины опознали по одежде, которая была указана в ориентировках 2009 года, а также сотрудники полиции пригласили родителей на тест ДНК, который подтвердил личность погибшего Ларри. Вскрытие не показало следов травм или насильственной смерти, и случившееся было признано несчастным случаем, сообщает Life.