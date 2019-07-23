В Амурской области эвакуировали людей из зон затопления (видео)

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На заседании КЧС под председательством зампреда правительства Амурской области Александра Нестеренко специалисты обсудили обстановку с подтоплением в регионе. Сейчас в 6 муниципальных образованиях действует режим ЧС. Наиболее сложная ситуация в Ивановке Зейского района. Там пришлось эвакуировать жителей.

В районе села ожидается подъем уровня воды в реке Уркан до критических отметок в 700 сантиметров. Жителей предупредили, как действовать в случае резкого подъема воды и организовали эвакуацию. В настоящее время спасатели областного поисково-спасательного отряда эвакуировали 35 человек, в том числе 18 детей. Для них развернули пункт временного размещения в школе села Овсянка, вместимостью на 40 мест.

«Если вода в реке Уркан поднимется до 700 сантиметров, затопление жилых домов в Ивановке не прогнозируется, вода выйдет на низинные участки села и затопит нежилые дома, расселенные в 2013 году. Однако для стопроцентной гарантии безопасности населения, в такой ситуации эвакуация жителей села должна быть полной», – сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, эвакуированные обеспечены горячим питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости. Социального напряжения среди населения нет.

Кроме того, в результате обильных осадков произошло затопление шахты ООО «Маломырский рудник» на территории Селемджинского района. Проведена эвакуация 23 сотрудников, угрозы жизни людей нет. Воду откачивают стационарными насосами. После откачки – технологический процесс будет восстановлен.

В регионе над ликвидацией последствий ливней работают более 300 человек. В 6 муниципальных образованиях действует режим ЧС.

«В Зее произошло подтопление дождевыми водами 24 придворовых территорий, 3 жилых домов, где вода поднялась выше пола. В администрацию поступило 28 заявок от граждан об откачке воды, из них уже проведена откачка воды по 13 адресам, осталось отработать 15. Комиссией по оценке ущерба проводится обследование подтопленных территорий. Городским управлением социальной защиты проводится работа по определению пострадавших граждан, имеющих право на получение адресной социальной помощи», – сообщил Алексей Венглинский.

В селе Невер Сковородинского района произошло подтопление приусадебных участков. Вода вышла на дорогу, связывающую село с районным центром. В городе Сковородине затопило 32 придворовых территорий и восемь частных жилых дома.

Подтоплен участок автомобильной дороги Сковородино – Невер на четвертом километре. Проезд возможен на технике высокой проходимости.

В Тамбовском районе вода пришла в села Лермонтовка, Тамбовка, Раздольное, Муравьевка. От ливней пострадали и дороги, разлившиеся реки, ручьи затопили некоторые участки. Районные власти ограничили движение по дорогам большегрузов, чтобы снизить нагрузку на дороги.

Всего по области подтопленными оказались 14 участков дорог регионального значения общей протяженностью 50 километров. Без транспортного сообщения остается село Гулик в Зейском районе. Ремонтные работы на дорогах ведут 50 человек с привлечением 37 единиц техники.

По итогам заседания КЧС специалисты решили организовать работу оперативного штаба по ликвидации ЧС. Ежедневно главы районов будут рассказывать о ситуации с подтоплением. Режим ЧС регионального уровня на заседании объявлен не был.