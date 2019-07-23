Воспитанницы Благовещенского детдома вошли в число лучших на спартакиаде инвалидов

Две воспитанницы Благовещенского детского дома вернулись с III Всероссийской летней спартакиады инвалидов с победой. В соревнованиях, которые проходили с 12 по 20 июля Йошкар-Оле, приняли участие больше тысячи спортсменов из 65 субъектов России.

За звание лучших боролись спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, интеллектуальным нарушениями, инвалиды по зрению и слуху. За время проведения спартакиады было разыграно 574 комплекта медалей и дипломов, 20 командных кубков по спортивным дисциплинам и 3 общекомандных кубка.

Приамурье представляли 7 участников, из которых в число лучших вошли две воспитанницы Благовещенского детского дома Дарья Мелихова и Лизавета Матросова.

Девочки участвовали в соревнованиях по настольному теннису и бочча – двух видах спорта из пяти представленных на спартакиаде. Лизавета одержала победу в соревнованиях по бочча, а Даша заняла одно из призовых мест в состязаниях по настольному теннису, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

Лизавета Матросова и ее золотая медаль

22 июля девочки приехали домой с медалями и дипломами.

Дарья Мелихова с наградой

Как признаются в министерстве по физической культуре и спорту Приамурья, у команды были и транспортные сложности доехать до города проведения спартакиады, и на высокие результаты они особенно не рассчитывали.

Делегация Амурской области выступила на Всероссийской спартакиаде впервые. Руководил командой президент федерации греко-римской борьбы Амурской области Евгений Сафронов, чьи воспитанники, в том числе с нарушениями слуха, не раз побеждали на международных первенствах.

Президент федерации даст рекомендации спортивным центрам и ведомствам области по подготовке областной сборной для выступления на очередной спартакиаде инвалидов. Уже известно, что она пройдет в 2023 году в Казани.