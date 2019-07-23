Скоро с Восточного могут начать запуски корабля «Прогресс»

Возможно, транспортные корабли «Прогресс» скоро начнут запускать с космодрома Восточный. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

«В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31-ю площадку [Байконура] на период модернизации "Гагаринского старта"», – сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, сейчас вызывает опасения тот факт, что с началом модернизации 1-й стартовой площадки все пуски к МКС будут осуществляться с одной площадки на Байконуре сообщает ТАСС.

«Мы остаемся на Байконуре только на 31-й площадке. Это представляет собой серьезные риски концентрации всех пусков – и пилотируемых грузовиков, и автоматических – с одной стартовой площадки», – пояснил гендиректор Роскосмоса.

«Гагаринский старт» предназначен для запуска ракет «Союз-ФГ» с транспортными пилотируемыми кораблями «Союз МС». В сентябре ожидается завершающий полет носителей такого типа. После этого миссии к МКС планируется запускать при помощи ракет «Союз-2.1а» с 31-й площадки. О желании присоединиться к проекту сообщили Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. В июне, как писал «Интерфакс» со ссылкой на заявление Рогозина, Роскосмос, Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ заключили соглашение о реконструкции площадки.

«Прогресс» – транспортный космический корабль, который в основном выводится на орбиту ракетой-носителем «Союз». Ранее использовался для снабжения советских станций «Салют» и «Мир», а в данное время 3–4 раза в год доставляет грузы, ​ракетное топливо, воду и сжатые газы на МКС.