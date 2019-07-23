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Женщина лишилась пальца и чуть не умерла из-за царапины от кота

Женщина лишилась пальца и чуть не умерла из-за царапины от кота
Фото: Doris Metternich с сайта Pixabay

В Великобритании женщина выгоняла со двора кота и заразилась золотистым стафилококком и стрептококком группы А. Если бы женщина не обратилась в больницу вовремя, она могла погибнуть.

45-летняя Мойра Брэди (Moira Brady) заметила, что в саду ее дома дерутся два уличных кота. Женщина стала разгонять животных, один из них поцарапал ей левую руку. Через два дня рука распухла, а безымянный палец посинел.

Женщина пошла в больницу и сдала все анализы. Врачи обнаружили у нее в крови смертельно опасные бактерии. Хирургам пришлось ампутировать пациентке поврежденный палец, так как иначе она могла бы погибнуть. «Инфекция распространялась по телу. Доктора сказали, что я могла умереть или, как минимум, лишиться всей руки. Хирурги задержались на работе на пять с половиной часов, чтобы спасти мне жизнь. Мне экстренно переливали кровь», – рассказала пострадавшая.

Фото: Moira Brady

В больнице женщина пролежала больше двух месяцев, ей несколько раз пересаживали кожу на руку. Сейчас Мойра будет готовиться к очередной операции. Доктора объяснили пациентке, что она своевременно обратилась за медицинской помощью: в случае промедления хотя бы нескольких часов – она могла умереть, сообщает «Лента.ру».

В январе 2019 года женщина погладила бездомную кошку и ее парализовало. Со временем девушке удалось избавиться от недуга.

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#животные #здоровье #происшествия

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