В центре Благовещенска трое мужчин пострадали в результате нападения (видео)

В Благовещенске полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия, в результате которого пострадали как минимум четверо человек. Их избили в районе перекрестка улиц Ленина и Шевченко. Нападавших было трое.

Избиение произошло в ночь с 19 на 20 июля. «Мы были в кафе, потом вышли на улицу. Там поджидал человек в белой футболке. Потом подъехали еще двое, подошли к нам, начался разговор, меня ударили сзади и избили. Потом по видео посмотрели, они шарили в карманах. Мой телефон был в заднем кармане. Когда меня ударили, я упал на спину, поэтому телефон остался в кармане», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» один из потерпевших. Мужчина пожелал остаться анонимным.

Случившееся на тротуаре попало в поле зрения видеокамер. На первом видео подъезжает черный автомобиль, из него выходят двое и направляются к заведению, откуда выходят двое мужчин. После непродолжительного разговора один из них наносит сильный удар сбоку, от которого мужчина падает на тротуар. Двое наносят удары лежащему. Он пытается подняться, но ему не дают. В это время третий стаскивает с него шорты. Потом трое уходят к машине, к ним подходит еще один человек. Затем трое избивавших проходят мимо лежащего на тротуаре мужчины, а четвертый отходит в сторону.

На втором видео трое мужчин подходят к зданию кафе, где возле колонн стоят курящие. После непродолжительной беседы мужчина в белой футболке наносит первый удар по лицу стоящего человека. Несколько человек разбегаются, начинается драка. В конце трое нападавших в сопровождении окровавленного человека в черной футболке отходят, и мужчина в белой футболке бьет его со спины.

По словам одного из потерпевших, с места происшествия его и еще двоих пострадавших на скорой помощи доставили в областную больницу. Медики оказали им первую помощь. У пострадавших в результате избиения зафиксировали различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга.

Так как на место происшествия вызывали сотрудников полиции, ведомство проводит проверку по факту случившегося. Потерпевшие разговаривали со следователем.

«Трое граждан подали заявления в полицию. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводится доследственная проверка. По закону ее максимальный срок – до 30 суток», – прокомментировали в полиции Благовещенска.

Как пояснил один из потерпевших, он не знает никого из нападавших и не понимает, что могло стать причиной избиения.