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сегодня, 11:15 19

В центре Благовещенска трое мужчин пострадали в результате нападения (видео)

В центре Благовещенска трое мужчин пострадали в результате нападения (видео)

В Благовещенске полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия, в результате которого пострадали как минимум четверо человек. Их избили в районе перекрестка улиц Ленина и Шевченко. Нападавших было трое.

Избиение произошло в ночь с 19 на 20 июля. «Мы были в кафе, потом вышли на улицу. Там поджидал человек в белой футболке. Потом подъехали еще двое, подошли к нам, начался разговор, меня ударили сзади и избили. Потом по видео посмотрели, они шарили в карманах. Мой телефон был в заднем кармане. Когда меня ударили, я упал на спину, поэтому телефон остался в кармане», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» один из потерпевших. Мужчина пожелал остаться анонимным.

Случившееся на тротуаре попало в поле зрения видеокамер. На первом видео подъезжает черный автомобиль, из него выходят двое и направляются к заведению, откуда выходят двое мужчин. После непродолжительного разговора один из них наносит сильный удар сбоку, от которого мужчина падает на тротуар. Двое наносят удары лежащему. Он пытается подняться, но ему не дают. В это время третий стаскивает с него шорты. Потом трое уходят к машине, к ним подходит еще один человек. Затем трое избивавших проходят мимо лежащего на тротуаре мужчины, а четвертый отходит в сторону.

На втором видео трое мужчин подходят к зданию кафе, где возле колонн стоят курящие. После непродолжительной беседы мужчина в белой футболке наносит первый удар по лицу стоящего человека. Несколько человек разбегаются, начинается драка. В конце трое нападавших в сопровождении окровавленного человека в черной футболке отходят, и мужчина в белой футболке бьет его со спины.

По словам одного из потерпевших, с места происшествия его и еще двоих пострадавших на скорой помощи доставили в областную больницу. Медики оказали им первую помощь. У пострадавших в результате избиения зафиксировали различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга.

Так как на место происшествия вызывали сотрудников полиции, ведомство проводит проверку по факту случившегося. Потерпевшие разговаривали со следователем.

«Трое граждан подали заявления в полицию. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводится доследственная проверка. По закону ее максимальный срок – до 30 суток», – прокомментировали в полиции Благовещенска.

Как пояснил один из потерпевших, он не знает никого из нападавших и не понимает, что могло стать причиной избиения.

Просмотров всего: 5406

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    найти и закрыть ублюдков на долго!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~В центре Благовещенска трое мужчин пострадали в результате нападения



    АИ, вы бы определились с количеством пострадавших...



    ~~пострадали как минимум четверо человек

  • Вишня

    Вишня
    2 часа назад

    Циничные мерзкие твари!!! Орлы, мля, втроем на одного! Надеюсь правосудие по закону накажет этих упырей!!! Таким не место среди людей! Сидите за решеткой!!! АИ держи в курсе, пжл...

  • Написатель

    Написатель
    2 часа назад

    Какой знаменитый перекрёсток. Сколько там всего происходит интересного.

    жизнь прям бурлит. Можно каждый вечер оттуда репортажи вести с прямыми эфирами.

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Сильны,однако! Втроём на одного,и ударить надо обязательно исподтишка,чтоб, не дай бог,в обратку не прилетело. Падаль...

  • arahna

    arahna
    2 часа назад

    Да сделайте там уже стационарный пост полиции. Вырастит либо раскрываемость, либо снизится количество подобных преступлений.

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Быдло устроило уличный бой после посещения быдло-гадюшника "Небо", все как обычно.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    В 84-88 годах (во время обучения в училище) в "самоход" бывало спокойно не сходишь, то патруль, то наряд милиции ("воронки") туда-сюда разъезжали... В настоящее время, как вымерли.

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    Kadet_84

    В 84-88 годах (во время обучения в училище) в "самоход" бывало спокойно не сходишь, то патруль, то наряд милиции ("воронки") туда-сюда разъезжали... В настоящее время, как вымерли.



    Много получать стали, выезд за границу открыли.... На морях все

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Kadet_84

    В 84-88 годах (во время обучения в училище) в "самоход" бывало спокойно не сходишь, то патруль, то наряд милиции ("воронки") туда-сюда разъезжали... В настоящее время, как вымерли.



    Оптимизация...



    Стабильно...



  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    1 час назад

    Беспредел

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Боже, какие мерзкие, подлые твари. Это пузатое чмо, как я понимаю, сколотил свою банду из двоих пацанов.

  • МояМишель

    МояМишель
    52 минуты назад

    Судя по двум видео, толстяк только и умеет исподтишка бить. Неожиданно и сзади. Урод подлый.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    50 минут назад

    А где полицайские патрули?

  • Touareg

    Touareg
    46 минут назад

    По второму видео прям ощущается величие нашей державы. Какие-то три дебила избивают людей, остальные люди делают вид, будто ничего не происходит, какие-то шатающиеся алкаши идут мимо. Будто кадры из какого-нибудь фильма про бомжатский район в отсталой стране.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    35 минут назад

    Оу 90е...

    На что они недяелись? Их найдут.

  • sabotazh

    sabotazh
    8 минут назад

    Вот так спокойно и убивают людей на этом перекрестке... Одного удара порой достаточно, что бы человек приложился навсегда на плитку или асфальт...

    Где "доблестная" полиция? Видимо воронок на перекрестке дежурит только по будням, а по выходным прячется так сильно, что его не возможно найти...

    Какая разница шатающиеся алкаши или не шатающиеся, все имеют право на отдых и выпить.

  • sabotazh

    sabotazh
    7 минут назад

    А есть видео в более хорошем качестве? Без сжатия? Давайте посмотрим на ублюдочных спортсменов)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 минуты назад

    Интересно, а если бы "дед Серафим передернул обрез" и перестрелял бы упырей? Нам бы потом рассказывали какими замечательными парнями они были? И это, снять с мужика шорты, да он больной, маньяк-второгодник.

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