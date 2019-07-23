В России может быть узаконена общая минута молчания 22 июня

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ввести общефедеральную минуту молчания. Она будет проходить в день начала Великой Отечественной войны – 22 июня.

Среди авторов законопроекта, который уже внесен в Госдуму, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, Николай Коломейцев от КПРФ и Михаил Емельянов от «Справедливой России».

Выбор времени для минуты молчания депутаты предлагают поручить правительству. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ее можно проводить в 12:15 по московскому времени – это точное время выхода в эфир сообщения о нападении Германии на Советский Союз. Общая минута молчания станет напоминанием об агрессии против России и о каждом погибшем, а также «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии», пишут депутаты.

Сейчас минута молчания 22 июня объявляется на телеканалах и в местах памяти о погибших в Великой Отечественной войне.