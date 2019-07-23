Несовершеннолетней матери забитого до смерти малыша из Белогорска вынесли приговор

17-летней Марине из Белогорска, на глазах которой сожитель до смерти забил годовалого сына, вынесен приговор. Ее признали виновной по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо от заслуживающего доверия источника, в качестве наказания Марине было назначено 150 часов обязательных работ. Такое решение 10 июля вынес мировой судья Белогорского городского судебного участка № 1.

Шокирующий случай произошел в феврале текущего года. Находясь под опекой в приемной семье, Марина с годовалым сыном ушла на несколько дней к сожителю. Три дня 18-летний парень издевался над мальчиком, избивал его. Мать не предприняла никаких попыток помочь сыну. Когда они наконец вызвали ребенку скорую, он уже был в критическом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, 5 марта мальчик скончался.

Суд согласился с выводами следствия, что обвиняемая безразлично отнеслась к физическим и нравственным страданиям, тем самым проявила к нему жестокость, и признал ее виновной. Максимальное наказание, которое она могла получить по инкриминируемой ей статье – лишение свободы на срок до трех лет либо обязательные работы на срок до 440 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет.

В итоге ее приговорили к 150 часам обязательных работ. Известно, что у нее есть еще один ребенок, которого она родила несколько лет назад и который находится в специализированном детском доме.

В отношении 18-летнего Владимира, который несколько дней избивал годовалого малыша, в результате чего тот умер, были возбуждены дела по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами отдела опеки и попечительства МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорска» было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».