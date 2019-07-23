У пельменя, выловленного из озера в парке Дружбы, появился инстаграм-аккаунт

Фото: Амур.инфо

У гигантского пельменя, который 22 июля выловили из озера в благовещенском парке Дружбы, появился свой инстаграм-аккаунт под названием «Пельмень Дружбы». По данным на 23 июля, у арт-объекта уже больше 40 подписчиков.

Статус пельменя гласит: «Я лучше, чем яйцо».

В 2018 году публикация фотографии яйца в инстаграм-аккаунте world_record_egg побила рекорд по лайкам. На данный момент ее лайкнули больше 53 миллионов раз.

В защиту благовещенского пельменя пользователи соцсетей выступили и с изображением «Я/Мы пельмень». Картинка размещена в аккаунтах пользователей и в благовещенских пабликах.

Надежда Багрова, генеральный директор Общественно-культурного центра, предлагает установить пельмень рядом со столовой в благовещенском лагере имени Гагарина. Для воплощения этой идеи плотники могут изготовить тарелку и ложку. Надежда Ивановна планирует обсудить идею с авторами арт-объекта.

Как сообщало Амур.инфо, 10-килограммовый памятник пельменю творческая молодежь Благовещенска выпустила на воду в воскресенье, 21 июля. Утром, 22 июля, его выловили. Соответствующее решение принято дирекцией парка, так как ни изготовление, ни установка с ними согласованы не были.

«Любой объект, который устанавливается в парке, должен быть представлен для согласования: эскизы, материал, из которого изготовлен. Мы готовы на диалог и все вопросы решаем. Его расположили на озере, а вода у нас может что угодно с любым материалом делать, и во что превратится данный объект, неизвестно. Кроме того, мы не знаем, насколько безопасен материал, из которого изготовлен этот пельмень и что у него внутри», – говорила заведующая парком Дружбы Елена Мосиенко.