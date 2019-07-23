При пожаре погибла девочка в палаточном лагере в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба МЧС РФ

В палаточном городке в Хабаровском крае при пожаре погибла девочка 2008 года рождения. 23 июля ей исполнилось бы 11 лет. Еще трое детей в реанимации с ожогами. Трагедия произошла на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе края.

«По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали, находятся в реанимации, один ребенок погиб», – рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составила 240 квадратных метров.

Пострадавшие дети от 11 до 13 лет находятся в очень тяжелом состоянии, сообщили на заседании комиссии по ЧС. По информации «Хабаровский край сегодня» все пострадавшие – также девочки. «Трое детей в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Ещё одна девочка была в шоковом состоянии, она отходит от шока», – сказал глава Солнечного района Виктор Старков. По его словам, пострадавшие получили «очень сильные ожоги». «Они находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Пока всего (лекарств) хватает. Главврач Солнечной ЦРБ консультируется с Москвой, с Хабаровском, делается всё, но состояние очень тяжелое», – сказал Старков.

Причины пожара пока не называют. «Пожар начался в третьем часу ночи в одной из палаток, – сообщает очевидец в соцсетях. – Со слов девочки, которая отдыхала в этом лагере, причиной стало возгорание вещей, которые сушили на тепловой пушке (по ночам было холодно – отапливали тепловыми пушками). Огонь моментально охватил всю палатку, внутри вроде как был войлочный подстил. Огонь моментально перекинулся на другие палатки. Вожатые эвакуировали детей. Сгорели все вещи детей – кто в чем успел покидали палатки, кто-то босиком, кто-то в пижамах. Приехали за ребенком в четвертом часу... До сих пор приезжают родители за детьми».

Также известно, что с 22 на 23 июля в лагере была прощальная ночь и воспитанники разожгли несколько костров.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что работники базы пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных только, когда у них не получилось его ликвидировать своими силами.

В ликвидации принимали участие восемь человек и четыре единицы техники. СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Около 80 ребят забрали родители. Остальных перевели в домики для отдыхающих, расположенные на той же территории, что и палаточной лагерь.

Как сообщил губернатор региона Сергей Фургал, проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми». «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – сообщил он.

Фургал также распорядился проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха, изъять все протоколы. На заседании КЧС добавили, что разрешения проверяющая комиссия не давала.

Председатель КЧС, заместитель председателя правительства региона по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук призвал на заседании закрыть все палаточные лагеря, имеющиеся сейчас на территории края.