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сегодня, 09:29 12

СМИ: Олег Кожемяко может сменить на посту полпреда Юрия Трутнева

СМИ: Олег Кожемяко может сменить на посту полпреда Юрия Трутнева
Фото: Амур.инфо

Олег Кожемяко может сменить место работы и стать дальневосточным полпредом. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Moscow Post. Также подобное сообщение распространил telegram-канал «Зеленая папка».

«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вроде бы решил поменять место работы. Он, как сообщают источники The Moscow Post, намерен вместе со всей своей командой перебраться в Хабаровск и сменить там на посту полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева», – пишет издание.

«Олег Кожемяко дал команду своему окружению готовиться к переезду в Москву – на место Трутнева. Якобы вопрос уже решенный», – передает telegram- канал.

Как сообщало Амур.инфо, полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе планирует переехать из Хабаровска во Владивосток в первом квартале 2020 года. Так что, если назначение все-таки состоится, возможно, переезжать команде Олега Кожемяко и ему самому из Владивостока никуда не придется.

Олег Кожемяко – единственный политик в России, побывавший губернатором 4 регионов. Он руководил Корякским автономным округом, затем Амурской областью, после – Сахалином. Сейчас Олег Николаевич управляет Приморским краем.

Юрий Трутнев является полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.

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#Дальний Восток #политика

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Молодец КОН. Такими темпами он и Сказочного может сменить через 5 лет.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Однако

  • dance

    dance
    1 час назад

    вот это поворот...

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Да, у Батьки (Лукашенко) слова не расходятся с делом и довольно быстро

  • full

    full
    1 час назад

    Трутнев, КОНь, Козлов, Медведев. Зоопарк какой то....

  • inoy

    inoy
    50 минут назад

    про приемника не зря разговоры шли, мож КОНь?

  • alex 3

    alex 3
    39 минут назад

    Человек с 13го года "развивал"! Итоги деятельности-никакие.

  • Noir

    Noir
    24 минуты назад

    alex 3

    Человек с 13го года "развивал"! Итоги деятельности-никакие.



    Да какая разница от этой деятельности, главное правильно перед Светлейшим кланяться.

  • Мы Все

    Мы Все
    16 минут назад

    Вот тете Вере везет, присосалось.

  • Егорий

    Егорий
    13 минут назад

    Так в Москву, Хабаровск или Владивосток?

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    alex 3

    Человек с 13го года "развивал"! Итоги деятельности-никакие.



    Ну как это никакие?



    Корякского округа уже нет, Амурка в долгах...



  • Graf1977

    Graf1977
    6 минут назад

    Точно, сейчас еще после его деятельности на Сахалине и Курилы отдадут!)))

    Управленец что нужно!!!)))

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