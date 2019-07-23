СМИ: Олег Кожемяко может сменить на посту полпреда Юрия Трутнева

Фото: Амур.инфо

«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вроде бы решил поменять место работы. Он, как сообщают источники The Moscow Post, намерен вместе со всей своей командой перебраться в Хабаровск и сменить там на посту полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева», – пишет издание.

«Олег Кожемяко дал команду своему окружению готовиться к переезду в Москву – на место Трутнева. Якобы вопрос уже решенный», – передает telegram- канал.

Как сообщало Амур.инфо, полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе планирует переехать из Хабаровска во Владивосток в первом квартале 2020 года. Так что, если назначение все-таки состоится, возможно, переезжать команде Олега Кожемяко и ему самому из Владивостока никуда не придется.

Олег Кожемяко – единственный политик в России, побывавший губернатором 4 регионов. Он руководил Корякским автономным округом, затем Амурской областью, после – Сахалином. Сейчас Олег Николаевич управляет Приморским краем.

Юрий Трутнев является полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.