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сегодня, 09:31 0

В Сковородине подтоплены 8 домов и 32 огорода (видео)

В Сковородине подтоплены 8 домов и 32 огорода (видео)

В Сковородинском районе Амурской области после дождей начались подтопления домов, огородов и дорог. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время дожди прекратились, но вода пока не уходит. Об этом Амур.инфо рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

«Сейчас ситуация стабильная, уровень воды не повышается, но и не снижается – видимо, притоки Невера на севере очень сильные. Дождей пока нет, но по прогнозу обещают осадки», – сообщил Алексей Викторович.

По словам главы района, в городе Сковородино подтоплены восемь жилых домов – в них стоит вода выше уровня пола. Вода зашла на 32 огорода. В четырех домах наполнены подполья. Все подтопленные места находятся в нижней части города. Верхняя часть населенного пункта находится на возвышении, там проблем с подтоплением нет.

«Вчера у нас состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Проводятся подворовые обходы, устанавливается ущерб, нанесенный стихией. Информация по выплатам уточняется», – добавил Прохоров.

В селе Невер Сковородинского района зафиксирован перелив воды через дорогу, соединяющую Невер и Сковородино.

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#природа #происшествия #Сковородино

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