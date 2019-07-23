Не более пяти килограммов фруктов разрешат ввозить в РФ: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Более 2 миллионов немцев не знают, к какому полу они принадлежат; роботы обслуживают посетителей в итальянских ресторанах; в России заговорили о новом кризисе. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В силу того, что «Амурская правда» стала выходить реже, уделю ей в нашем обзоре особое внимание. Тем паче, что сегодня она освещает события государственной важности. Так, здесь вы можете прочесть большой – на целых две страницы – репортаж Елены Павловой с забивания первого колышка при строительстве канатной дороги. Пишут, что Благовещенск и Хэйхэ на пороге туристической революции. Еще каких-то три года – и полетим друг к другу в гондолах, поплевывая с высоты на грустно стоящие на приколе катера и «пумы».

В продолжение темы

Вы узнаете, что пропускная способность канатки – 457 человек в час, а в день – до 7 тысяч человек. Интервал между рейсами – 12-15 минут (не то, что сейчас на теплоходах – раз в час!). Планируется, что к 2024 году поток пассажиров достигнет миллиона человек. Мы будем встречать гостей Триумфальной аркой и любимой ротондой. Жаль, до этих времен не дожил памятник пельменю в парке Дружбы. И что теперь будет символизировать наше с китайцами двуединство, неясно.

Также в номере

Символы – символами, а при всем этом газета напомнила о черной странице российско-китайских отношений. 119 лет назад Благовещенск оказался втянут в кровавые события, которые начались с пушечных выстрелов с сопредельной стороны. В городе возникла паника. Пишут, что если бы китайцы сразу предприняли попытку захватить город, они легко бы это сделали. И сегодня не было бы необходимости строить канатную дорогу, потому что не было бы смысла летать в гондолах из Китая в Китай. Но китайцы упустили момент, и история пошла по иному, уже известному пути. И отодвинув в сторонку «Амурку» (с сожалением, не успев о много рассказать), приступаю к «Российской газете».

Вам статья

Должен сказать, что и в «Российской газете» сегодня есть на что обратить внимание. Здесь и о том, что два с половиной миллиона немцев не знают, кто они – мужчины или женщины. Там стремление к равноправию уже перешло все границы. Думаю, что их лидер фрау Меркель все-таки знает, к какому полу она принадлежит: неслучайно же все время ходит в брюках.

Здесь и о том, что в итальянских барах стали применять труд роботов. Они быстро и без недолива смешают коктейль на любой вкус. Единственный недостаток – с роботом не поговоришь по душам.

Но самое примечательное – статья об ограничениях провоза через границу фруктов. Обычные люди смогут привезти в Россию не более 5 килограммов фруктов и овощей. Прикупили что-то для себя на народном рынке в Хэйхэ? А напрасно! Ограничения начнут действовать с 19 августа.

Полный абзац

Еще в «Российской газете» я обращу ваше внимание на заметки замечательного журналиста Геннадия Бочарова, посвященные 120-летию со дня рождения Эрнеста Хемингуэя. Хэм – кумир поколения, один из любимейших писателей! Знаете, что умилило, а попутно и подразочаровало, и вызвало некое легкое недоумение? В подписи к фотографии, где писатель рядом с Фиделем Кастро, стоит пояснение: Хемингуэй – слева. Ну да. Уже надо пояснять, кто есть кто.

На посошок

И напоследок «Комсомольская правда». Что ни материал – то из разряда громких. Ну, например, о том, что сотрудницу «КП» в Омске судят за то, что дала понять: чиновник – дурак. Или вот статья о том, что в Москве (да и только ли в Москве?!) все чаще задерживают девушек, готовых продать свою девственность.

Вряд ли вы пропустите публикацию о том, что на носу – кризис. На носу – это буквально через два года. Причина – закредитованность населения. Вот вы в кредитах? Значит вы – одна из причин надвигающегося кризиса. Но на самую первую полосу вынесена заметка (а первополосность подразумевает важность публикации!) о том, что у россиян еще больше свободных денег, чем это считалось ранее!

«Хм… – углубился я в свои мысли. – Министр экономразвития говорит о кризисе из-за отсутствия денег, а социологи утверждают, что деньги есть!» И почесывая затылок, завершаю обзор.