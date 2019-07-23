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23июля
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На севере Амурской области облачно, дожди: прогноз погоды на 23 июля

На севере Амурской области облачно, дожди: прогноз погоды на 23 июля
Фото: Амур.инфо

23 июля в южных и центральных районах Амурской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы. В северных – преимущественно облачно, дожди, местами сильные, грозы.

Ветер с запада, северо-запада дует со скоростью 3-8 метров в секунду. В северных районах – северный, северо-восточный – 5-10, при грозе – до 14 метров в секунду. Температура – 21...26 градусов выше нуля, на севере – 17...22.

В Благовещенске облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 23...25 со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

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