Амурчанин, не упади в воду, стоя на доске, и получи деньги

Пора разрушать стереотип, что в Благовещенске ничего интересного не происходит! Вот вы знали, что в этот выходной, 27 июля, на Чигиринском водохранилище пройдут масштабные дальневосточные соревнования по кабельному вейкборду Far East Open Wake Cup? И принять участие может любой желающий, а вход для зрителей на мероприятие свободный! Состоятся они даже в небольшой дождь! Ну, что, встречаемся там? Укрыться, если что, есть где.

ГДЕ И ВО СКОЛЬКО

27 июля в вейкпарке «Аквапрайд». Добирайтесь до него от ТЦ «Перекресток» – 1,5 километра по Новотроицкому шоссе до плавного поворота на улицу Центральную села Чигири, далее едете 1 километр до поворота направо, на улицу Восточную (напротив поворота направо расположена автомойка «Чикаго»), а потом останется финишная прямая до забора «Аквапрайда» в 1 километр.

В 10:00 – подтверждение регистрации участников.



С 10:00 до 12:00 – раскатка (тренировки).



С 13:00 до 18:00 – соревнования.

Вход для зрителей свободный. Приезжайте с мангалом на шашлыки, а происходящее на воде станет приятным визуальным дополнением к отдыху!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Если вы готовы попробовать свои силы, то необходимо зарегистрироваться здесь. Сама регистрация подтверждается 27 июля в 10:00 в вейкпарке «Аквапрайд», при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении.

Для потенциальных участников создан общий чат, в котором можно задавать вопросы о соревнованиях, спрашивать советы и т.д. Хотите принять участие, но есть страхи/сомнения, которыми не готовы делиться в общем чате, пишите организаторам напрямую: Наталья Белоцерковская (+7-914-040-04-55) или Петр Савин (+7-927-201-61-38).

К слову, среди зарегистрированных участников числятся не только амурчане, но и спортсмены из Магадана, Хабаровска и Владивостока.

О ПРИЗАХ

Призовой фонд – денежный. Он формируется из взносов участников. Победитель – тот, кто заработает большее количество очков и сорвет куш, все просто.

6+