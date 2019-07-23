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Благовещенский клуб «Танцы для здоровья» наградили кубком главы района Айгунь

Благовещенский клуб «Танцы для здоровья» наградили кубком главы района Айгунь
Фото: администрация г. Благовещенска

21 июля благовещенские танцоры приняли участие в соревнованиях по танцам на площади в городе Хэйхэ. Команда из 24 человек представила на фестивале два танцевальных номера под русскую и китайскую композиции. В итоге благовещенский клуб «Танцы для здоровья» наградили кубком главы района Айгунь.

Выступление амурских танцоров китайские зрители встречали овациями, сообщает администрация Благовещенска.

«Нас и китайских танцоров объединяют долгие дружеские отношения. С 2014 года мы обмениваемся коллективами. Пользуясь случаем, мы в этот раз также пригласили своих китайских коллег на амурский фестиваль "Семейная кадриль на Амуре", который пройдет в Благовещенске 17 августа», – рассказал руководитель танцевально-оздоровительного клуба и председатель Ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов.

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#Китай

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