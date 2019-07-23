Гороскоп 23 июля: Рыбы будут нерешительны, у Близнецов романтическая встреча

Восход Солнца: 04:45

Заход Солнца: 20:27

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный вторник, когда нереальная мечта может обернуться явью. Если вы сумеете пробудить в себе внутреннюю энергию и резко бросить ее в дело, то сможете свернуть горы. Звезды рекомендуют перегруппировать силы или найти новых союзников, чтобы довести до конца начатое дело.

Телец. Пассивный, тяжелый день. Многим Тельцам будет сложно втянуться в работу. Возможно, что даже захочется сменить сферу деятельности. Однако избегайте упаднических настроений. Не взваливайте на себя новые обязанности. Спокойно разберитесь с прежними делами.

Близнецы. Сегодня у Близнецов будут недоразумения в отношениях с окружающими, но если будете вовремя сдерживать себя, ничего серьезного не произойдет. Будьте бдительны и не вздумайте принимать глобальных решений. Звезды не советуют гнаться за новизной и переменами. Наведите порядок в документах. Во второй половине дня вероятна романтическая встреча или новое знакомство.

Рак. Этот день обещает быть удачным. Перемены в материальной жизни будут восприниматься вами как должное. Возможны новые деловые предложения, что приведет вас к некоторой растерянности. Постарайтесь не терять контроля над повседневным и обычным. Этот день ознаменует возрастание вашего творческого потенциала.

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Лев. День благоприятен для активной деятельности и физических нагрузок. Несмотря на возможные препятствия, вы сможете углубиться в работу, улучшить свое материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком. Рекомендуется уделить большое внимание дому, сделать важные покупки.

Дева. День отмечен возрастанием духовных, творческих и сексуальных возможностей Дев. Необходимо переосмыслить накопленный опыт. День,благоприятный для планирования, социальных и творческих контактов. Не прислушивайтесь к чужому мнению: излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые и моральные потери. Новые знакомства будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или построения крепкой семьи.

Весы. Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в любых делах. Избыток энергии может оказаться разрушительным: вероятны ссоры с друзьями или семейные конфликты. Умейте выслушать собеседника, постарайтесь удержать эмоции в привычном русле.

Скорпион. День опасен состоянием напряжения и переутомления. Деловая поездка не принесет удовлетворения и пользы. Не исключено появление на вашем пути множества мелких неприятностей, которые могут довести вас до отчаяния. Рекомендуется не концентрировать свое внимание на этом, а лечь пораньше спать.

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Стрелец. Напряженный день для Стрельцов. Звезды рекомендуют воздержание, трезвую оценку действительности. Воздержитесь от активной деятельности и физических нагрузок. Ограничьте общение, любые контакты несут мелочные споры или пустую болтовню. Будьте предельно тактичны с близкими друзьями.

Козерог. Упорный труд и самодисциплина помогут Козерогам справиться с любым делом. Осуществляйте старые проекты, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что многое окажется иллюзорным и нереальным, а излишняя суета и напряжение могут подорвать ваше здоровье. Так что лучше себя поберечь. Не выпускайте из виду врагов и завистников. Существует вероятность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения.

Водолей. Звезды не советуют браться за новое дело или принимать на себя дополнительные обязанности: то, что кажется легким, на самом деле окажется сложным. Постарайтесь избежать скопления народа, участия в коллективных мероприятиях, иначе вам не избежать ненужных споров и конфликтов.

Рыбы. Напряженный день. Вероятно, что вам будет очень трудно принять правильное решение. Некоторая нерешительность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной финансовых потерь. Не доверяйте мнению даже самых близких людей, полагайтесь на свою интуицию и собственный здравый смысл.

Астролог: Вальдемар Небоходцев