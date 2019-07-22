Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость
сегодня, 20:50 0

В Иркутской области в результате ДТП погибла женщина, которую везли рожать (видео)

В Иркутской области в результате ДТП погибла женщина, которую везли рожать (видео)
Фото: 38.мвд.рф

Главное управление МВД России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла беременная женщина. Скорая помощь везла ее в родильное отделение. 54-летний водитель скорой во время движения не справился с управлением.

Автомобильная авария произошла вечером в воскресенье, 21 июля, в Качугском районе. Прибывшей на место трагедии следственно-оперативной группой установлено, что 54-летний шофер скорой помощи не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Роженица, которую планировалось срочно перевезти из поселка Качуг в Эхирит-Булагатский район, скончалась. Сопровождавшая ее фельдшер получила травмы и была госпитализирована.

Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, однако в дальнейшем был оперативно задержан полицейскими. Ему также потребовалась медицинская помощь. По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, за оставление места ДТП в рамках административного законодательства в соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ мужчине назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

«В ближайшее время следствию предстоит избрать меру пресечения фигуранту дела, выяснить причины и условия этого трагического ДТП, в том числе по какой причине предполагаемый виновник был допущен к управлению спецтранспортом», – сообщает пресс-служба ведомства.

Просмотров всего: 207

#ДТП

распечатать


Происшествия 7

Взрослый и ребенок погибли в ДТП в Приамурье (фото)
Происшествия

В Свободном автомобиль сбил двух мужчин и уехал (фото)
Происшествия 12

В Благовещенске машина сбила ребенка-велосипедиста
Происшествия 3

Амурчанин нашел на дороге сбитого детеныша рыси (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь