В Иркутской области в результате ДТП погибла женщина, которую везли рожать (видео)

Главное управление МВД России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла беременная женщина. Скорая помощь везла ее в родильное отделение. 54-летний водитель скорой во время движения не справился с управлением.

Автомобильная авария произошла вечером в воскресенье, 21 июля, в Качугском районе. Прибывшей на место трагедии следственно-оперативной группой установлено, что 54-летний шофер скорой помощи не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Роженица, которую планировалось срочно перевезти из поселка Качуг в Эхирит-Булагатский район, скончалась. Сопровождавшая ее фельдшер получила травмы и была госпитализирована.

Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, однако в дальнейшем был оперативно задержан полицейскими. Ему также потребовалась медицинская помощь. По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, за оставление места ДТП в рамках административного законодательства в соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ мужчине назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

«В ближайшее время следствию предстоит избрать меру пресечения фигуранту дела, выяснить причины и условия этого трагического ДТП, в том числе по какой причине предполагаемый виновник был допущен к управлению спецтранспортом», – сообщает пресс-служба ведомства.