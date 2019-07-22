Девушка, пропавшая в Белогорске, благополучно нашлась

16-летняя амурчанка, пропавшая 29 июня, нашлась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур». Девушка жива; о том, где она проводила время, не уточняется.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 16-летняя жительница Белогорска ушла из дома 29 июня. Информацию о розыске амурчанки распространили сотрудники полиции и ПСО «Амур». В понедельник, 22 июля, стало известно о том, что жительница Белогорска найдена, она жива. Подробности не разглашаются.

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Елена Котейко