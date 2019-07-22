Девушка, пропавшая в Белогорске, благополучно нашлась
16-летняя амурчанка, пропавшая 29 июня, нашлась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур». Девушка жива; о том, где она проводила время, не уточняется.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», 16-летняя жительница Белогорска ушла из дома 29 июня. Информацию о розыске амурчанки распространили сотрудники полиции и ПСО «Амур».
В понедельник, 22 июля, стало известно о том, что жительница Белогорска найдена, она жива. Подробности не разглашаются.
Просмотров всего: 394
#Белогорск #жизнь #происшествия