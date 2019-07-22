В провинции Хэйлунцзян дожди приостановили движение поездов

В соседствующей с Амурской областью китайской провинции Хэйлунцзян после обильных дождей подтопило железнодорожное полотно. С вечера 21 июля поезда из Харбина в направлении Хэйхэ останавливаются на станции Бэйань, а из Хэйхэ в Харбин – на станции Суньу.

По информации издания Biang.ru, в настоящее время на железной дороге ведутся ремонтные работы. 21 июля вечером к северу от города Бэйань, который расположен в 260 километрах на юг от Хэйхэ, за три часа выпало 50 миллиметров осадков, что привело к подтоплению железной дороги Бэйань – Хэйхэ на перегоне Суньу – Эюй. В связи с этим на участке между Бэйанем и Хэйхэ приостановлено железнодорожное сообщение. Ожидается, что движение восстановят к вечеру 22 июля.

Как сообщает Харбинская железнодорожная компания, конечной станцией отправившихся 21 июля поездов сообщением Харбин–Хэйхэ стала станция Бэйань. Также до Бэйаня проследовал поезд, отправившийся со станции Харбин – Восточный. От станции Бэйань в Харбин отправились также 21 июля два поезда, которые изначально должны были отправляться от станции Хэйхэ. 22 июля поезд сообщением Хэйхэ – Далянь отправится от станции Бэйань. Поезд Хэйхэ – Харбин временно снят с расписания.

Как поясняет Харбинская железнодорожная компания, все пассажиры, купившие билеты на поезда в эти дни, могут их сдать в железнодорожных кассах и получить 100-процентную компенсацию. Обычно Китайские железные дороги при сдаче билетов удерживают от 10 % до 15 % стоимости.