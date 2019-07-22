В Зейской больнице обновили лечебный корпус и ограждение

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В амурском минздраве рассказали о выходе из кризиса Зейской больницы. В течение 2019 года были высвобождены неэффективно используемые помещения, избыточный персонал сократили.

В больнице начали обновлять корпуса, благоустроивать территорию, ремонтировать филиалы. В лечебном учреждении появилось новое ограждение – 132 метра кованого забора высотой 2,5 метра. Прежний деревянный, местами покосившийся и прогнивший забор из штакетника давно нуждался в замене.

Завершен и ремонт корпуса под инфекционное отделение. При оптимизации площадей оно переведено в другое здание. Также была заменена крыша, укреплена конструкция здания, наружные стены утеплены и обшиты металлокассетами. Специалисты поменяли окна, входные модули, оборудовали дополнительные входы, которые необходимы при лечении заразных заболеваний.

В Зейской больнице практически погашена кредиторская задолженность. В 2018 году учреждение приобрело новое медицинское оборудование за счет собственных средств.

«Теперь у больницы есть средства не только на зарплату, но и на медикаменты, питание, оплату коммунальных услуг, ГСМ, командировочные расходы, оплату проездов сотрудников и членов их семей и многое другое. Конечно, денег никогда не хватает на все и сразу, но мы за короткий период времени смогли сделать столько, сколько раньше и за 10 лет не делалось. Пациенты это видят в первую очередь по облагороженной территории больницы. Расчищены завалы в бывших котельных – теперь в них размещены и благоустроены служебные гаражи. Приведены в порядок зеленые зоны, отремонтированы корпуса, и вот теперь у нас появился новый красивый забор», – сказала и.о. главного врача Зейской больницы Анна Згурина.