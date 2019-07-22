Ученые нашли способ, который помогает спать крепко

Ученые Техасского университета в Остине нашли способ, который поможет быстро уснуть и лучше выспаться. Чтобы повысить качество сна – достаточно принять горячую ванну.

Здоровый и крепкий сон влияет на состояние человека в течение дня. Если сон будет крепким, то и самочувствие человека будет в несколько раз выше.

Путем исследований ученые доказали, что горячая ванна не только снимает стресс, но и помогает организму войти в фазу крепкого сна. Чтобы сделать такой вывод, специалистам пришлось провести тщательное исследование. Ученые провели более пяти тысяч наблюдений – только после этого они удостоверились в своей теории.

Гипотеза ученых объясняется тем, что за час до сна у среднего человека незначительно снижается температура тела. Уже под утро она опускается до минимальной отметки. После этого температура снова начинает расти, выступая в роли биологического будильника.

Именно для этого и нужна теплая ванна. Благодаря улучшению циркуляции крови тело начинает эффективнее удалять излишнее тепло. Это позволяет обмануть температурный цикл сна, отмечает «Лента.ру».

Специалисты уточнили, что водные процедуры должны проходить за один-два часа до сна, а температура воды должна составлять 40-42 градуса по Цельсию. Эти условия помогают уснуть в среднем на десять минут быстрее.