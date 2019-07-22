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Амурчанина осудили на 6 лет за оборот наркотиков в крупном размере

Амурчанина осудили на 6 лет за оборот наркотиков в крупном размере
Фото: архивное изображение дфоут.мвд.рф

Житель пгт Прогресс осужден за незаконный оборот наркотиков в значительном и крупном размерах. Амурчанина осудили на 6 лет лишения свободы.

По информации следствия, 27-летний житель Прогресса в марте 2019 года находился в поселке Новобурейский. Там он купил гашишное масло массой 49,6 грамма. Кроме этого, установлено, что в начале апреля 2019 года в Прогрессе мужчина изготовил из конопли масло каннабиса общей массой не менее 1,29 грамма. Наркотики у молодого человека изъяли правоохранительные органы.

В отношении амурчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Суд Райчихинска осудил мужчину на 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержала прокуратура города. Приговор в законную силу не вступил, сообщает ведомство.

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#криминал #суды

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    10 минут назад

    Весь город посадили на химию, от которой зависимость 100%, все остановки и сараи исписаны рекламой этой дряни, а менты борьбу с травокурами преподносят как победу, не с тем злом надо так усердно бороться.

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