Амурчанин принял участие в самой массовой в истории единовременной тренировке по боксу (видео)

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21 июля на Красной площади в Москве состоялся масштабный спортивный флешмоб. Его участники рассчитывают, что действо попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Одним из участников стал боксер из Благовещенска Леонид Захарин.

Мероприятие состоялось в рамках празднования Международного дня бокса. Оно представляло собой самую массовую в истории единовременную тренировку по боксу. «Именитые боксеры вышли на сцену в центре площади, а мы повторяли простые боксерские движения, базовые», – рассказал Леонид Захарин ИА «Амур.инфо». При этом участники расположились таким образом, чтобы цвета их одежды образовывали огромный российский триколор.

Участие в массовой тренировке принял, в частности, легендарный боксер Рой Джонс-младший. Леонид Захарин отметил, что ему удалось встретиться с этой звездой спорта.

По сообщению News.sportbox.ru, во флешмобе оказалось задействовано 5 тысяч человек и 20 тысяч зрителей в регионах России.

День бокса – официально признанный международный праздник, который отмечается 22 июля в 205 странах-участницах AIBA (Международной ассоциации бокса).