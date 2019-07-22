Сотрудники Благовещенской скорой рассказали, чего опасаются из-за грядущих перемен

Сначала в эфире прозвучала позиция фельдшера выездной бригады станции скорой помощи Ольги Колесниковой. Интервью с ней было записано в конце прошедшей недели.

«Началось все еще в феврале, когда губернатор подписал соглашение с Фондом инвестиций социальной сферы, что будут экономить бюджетные средства путем замены автопарка медицинской помощи. Но по факту ситуация складывается таким образом, что как таковая замена, если и произойдет, то скорая помощь ничего не выиграет. Потому что нам предлагается вариант аутсорсинга, как бы они его ни называли. Это значит, что мы все свои машины должны будем отдать, они уйдут по районам области. Нам предоставят новые автомобили, оснащенные, но мы не будем являться их владельцами ни сейчас, ни потом. Мы за аренду этих автомобилей должны будем платить деньги», – говорит фельдшер.

По имеющейся у сотрудников скорой помощи информации, за аренду полученных автомобилей придется переплачивать немалые суммы.

«Сейчас уже посчитано, были переговоры между правительством и министерством здравоохранения Амурской области, уже посчитали сумму, во сколько это будет обходиться. Мы будем переплачивать большие деньги – больше 20 с лишним миллионов в год. Водители наши будут выведены за штат, то есть это будут наемные рабочие сторонней организации. Организация, которая будет предоставлять нам автомобили, будет извлекать прибыль. Мы будем платить бюджетные деньги, которые мы получаем из ФОМС за свою работу, и мы будем оплачивать машины, на которых будем работать.

Они нам предлагают заключить контракт с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на пять лет. И сумма контракта, если машино/час стоит, который они выставили, 550 рублей, то мы должны будем заплатить 434 миллиона 95 тысяч рублей за 5 лет контракта. Сейчас нам машино/час обходится в 418 рублей. То есть переплата за 5 лет составляет 104 миллиона 182 тысячи», – озвучила женщина.

Также прозвучало, что, хотя вопрос о переводе автопарка скорой в ведение сторонней организации до конца не решен, уже ведутся соответствующие переговоры.

«И на заседании с ОНФ было озвучено, что вопрос должен решиться до конца августа, потому что уже к сентябрю должен быть подписан договор. Будет проведен аукцион и планируется, что с 1 января эта фирма "Скорая неотложная помощь" должна выйти на рынок Благовещенска», – подытожила медик.

Ведущие озвучили в эфире также позицию члена регионального штаба амурского ОНФ Жаккелины Орловой и губернатора Приамурья Василия Орлова, которые заверяют, что о передаче автопарка скорой в частные руки речь не идет, а это будет госкорпорация «Ростех». Что Амурская область может попасть в пилотный проект по обновлению автомобилей скорой, что, в свою очередь, улучшит качество медицинского обслуживания, а коллектив при этом сохранится. Было даже озвучено мнение Орловой, что созданный вокруг ситуации резонанс имеет искусственные корни: «Кто-то умело играет на эмоциях людей, преследуя либо политические цели, либо собственный экономический интерес».

По словам врача-кардиолога благовещенской скорой Олега Шульги, несмотря на заверения властей, регион не будет сотрудничать напрямую с госкорпорацией «Ростех».

«Мы почему забили тревогу: мы посмотрели на опыт других регионов. 20 регионов прошли через аутосорсинг. Ни в одном регионе не получилось положительного результата. Предыдущие компании, которые основаны под эгидой "Ростеха" – ООО с частным капиталом – они развалились, у них судебное или налоговое преследование или их вообще ликвидируют. К нам не придет "Ростех". Поймите, "Ростех" делегирует эту функцию компании частной с частным капиталом. Контракт подписывается не с "Ростехом" , а с ООО. Это важно. И говорят: что вы там беспокоитесь, все будет хорошо, да не будет хорошо. Мы смотрим, что в других регионах, связываемся с людьми там: там забастовки идут, люди страдают – пациенты. Отсутствует транспортная доступность, в коллапс впадают. Это не наши домыслы, это то, что происходит. Мы видим это и не хотим допустить это в нашем родном городе. Компании под эгидой "Ростеха" – "ООО РТ – неотложная скорая помощь", "РТ – Скорая помощь", "РТ помощь скорой помощи" – и везде одни и те же учредители, и везде уже стадия банкротства. (…) И когда говорят, что придут новые машины, но это не будут машины области, они будут в аренде. И в случае банкротства, уголовного или налогового преследования областной центр останется без машин. Настанет коллапс, потому что мы не сможем эти машины забрать – они в аренде. Почему области не взять в лизинг те же машины, уйти от этой прослойки? Но нас не слышат», – говорит врач.

Он также сказал, что больше половины водителей не хотят соглашаться на новые условия работы, так как могут потерять в зарплате, в социальных гарантиях. И добавил, что нововведения нарушают сразу три федеральных закона, в частности – исключение водителей из штата бригады скорой.

Опасения врача по поводу возможного транспортного коллапса поддержала дозвонившаяся в студию горожанка, которая тоже, судя по всему, работает на скорой помощи. «Есть статья, когда человек знает об угрозе жизни населению и не предупреждает – он несет уголовную ответственность. Мы хотим, чтобы это прозвучало обязательно, что мы донесли до руководства министерства здравоохранения, до общественности, до губернатора, что вы можете создать такую ситуацию, что возникнет угроза здоровью горожан. Не поедет врач на велосипеде, и на мотоцикле не поедет. Мы не можем зависеть от финансовых возможностей коммерческой организации. Киров вернулся назад, Чебоксары возвращаются, Приморье отказалось. Вот и все», – закончила она.

По словам медиков они обратились во всевозможные инстанции – от федеральных до региональных, – но ответов на свои вопросы пока не получили. Полную версию программы можно послушать по ссылке.

Между тем, как сообщал ранее губернатор, участие Приамурья в пилотном проекте он будет обсуждать во время своей командировки в Москву во вторник, 23 июля. Итоги Василий Орлов обещал обнародовать.