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22июля
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сегодня, 16:34 0

В больнице загадочный силуэт открывал двери и бродил по коридору (видео)

В больнице загадочный силуэт открывал двери и бродил по коридору (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

В Великобритании работник из систем безопасности заметил странные вещи, происходящие в больнице. В больнице постоянно срабатывала сигнализация, но никто не мог понять причину этого, пока не пересмотрел все видеозаписи.

Джон Маккриди опубликовал в Фейсбуке видеозапись, посвящённую всему паранормальному, и рассказал, как с напарником выехал на вызов в больницу Белфаста. Ему рассказали, что в последнее время по ночам постоянно срабатывала сигнализация, а причины для этого не было. Тогда парень проверил сигнализацию, но она работала в штатном режиме. Чтобы разобраться в проблеме, он стал изучать камеры видеонаблюдения и обнаружил странные вещи, сообщает Life.

В видеозаписях автоматические двери открывались самостоятельно, а после этого срабатывала сигнализация. Джон пригляделся и увидел странную тень, которая повергла его в ужас. На видео тёмный силуэт проходил через весь приёмный покой к выходу, а когда он исчез – двери неожиданно открылись.

Люди, просмотрев ролик, испытали шок: «Ого, это выглядит, как человек! Если вглядеться, то можно различить его ноги. Пришлось пересмотреть несколько раз, но оно того стоило. Очень круто!», «Да, я это тоже вижу – круглое тёмное пятно», «Боже, у меня шок! Я не могу поверить в это!», «Разве такое бывает? Этого просто не может быть!».

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#происшествия

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