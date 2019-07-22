В Приамурье зарегистрировано 19 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией

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Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало сведения об эпидемиологической обстановке в регионе за период с 15 по 21 июля. Как отмечается, в Приамурье продолжается активизация возбудителей энтеровирусной инфекции.

Зарегистрировано 19 случаев заболевания этой инфекцией. Подавляющее большинство случаев регистрировалось среди детей – 94,7 %.

Управление призывает амурчан соблюдать основные меры профилактики энтеровирусной инфекции, не допускать детей, у которых имеются любые признаки инфекционного заболевания, в образовательные и летние оздоровительные учреждения.

Кроме того, за период с 15 по 21 июля в Амурской области было зарегистрировано 37 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 10 детей.

Уровень заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями в регионе не превышает среднемноголетний.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями – ниже контрольного уровня на 37,6 %. При этом продолжается активное распространение кишечных вирусов, в связи с чем необходимо соблюдать основные меры профилактики.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Амурской области резко выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией.