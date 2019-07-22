В Березовском заказнике Приамурья подросли аистята (видео)

Фото: кадр видео

Управление по охране животного мира Амурской области поделилось в Инстаграме новым видео из жизни аистов в Березовском заказнике Ивановского района. На кадрах – аистенок, который гулял под дождем.

«Малыши подросли. Юных аистов, с глубокомысленным видом шагающих по траве, охотоведы встречают в разных районах заказника. Некоторые из них пугливостью не страдают и разрешают себя снимать буквально с 20 метров», – отмечает охотуправление.

Как сообщало Амур.инфо, в Березовском заказнике функционируют онлайн-камеры, которые позволяют наблюдать за жизнью аистов, не мешая птицам.

Ссылки на камеры:

https://www.ivideon.com/tv/camera/100-WmwVlcTtbH4qFPx2NCdMX6/0/?lang=ru

https://www.ivideon.com/tv/camera/100-7OB5a8FYfUGXUra8AtuDoI/0/?lang=ru

https://www.ivideon.com/tv/camera/100-kWTPj9gKsLd2mQIdNcyNNc/0/?lang=ru

https://www.ivideon.com/tv/camera/100-Pr4rtB41U2Lm4tjmebMDlo/0/?lang=ru