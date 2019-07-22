В Амурской области прогнозируется резкий подъем уровней воды в малых реках

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В Амурской области прогнозируют резкий подъем уровней воды в малых реках. Это может произойти 23-24 июля при выпадении обильных осадков и формировании дождевого паводка. На особом контроле – бассейн реки Селемджи и река Правый Уркан в Зейском районе. Не исключены подъемы уровней воды в южных районах региона.

По прогнозу Амурского гидрометцентра, в ближайшие двое суток, 22 и 23 июля, на территории региона сохранится дождливая погода. На сегодняшний день все реки области находятся в коренных руслах.

По данным на 21 июля, Амур в районе Благовещенска поднялся на 22 сантиметра, в районе Гродеково – на 27, в районе Константиновки – на 30 сантиметров. Уровень воды в реке Зее в районе села Овсянка за сутки поднялся на 33 сантиметра и составляет 610 сантиметров при максимуме – 612, в районе Благовещенска – на 21 сантиметр и составляет 245 сантиметров при максимуме в 350.

По данным Амурского ЦГМС на реке Правый Уркан в Зейском районе уровень воды 21 июля составил 285 сантиметров. В связи с большим количеством осадков ожидается подъем на 3,5-4 метра 23 июля до отметки 640-700 сантиметров. При том, что опасным явлением считается уровень 670 сантиметров.

Специалисты предупреждают, что есть вероятность подтопления подъездных дорог и низких мест в селе Ивановка Зейского района. По последним данным, в Ивановке за два часа был зафиксирован подъем уровня воды на 20 сантиметров. Для оказания помощи населению на место выехали спасатели.

Как сообщало Амур.инфо, на территории Зеи и Зейского района 21 июля введен режим ЧС. Из-за сильных дождей в Зее произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов. Специальная комиссия уже подтвердила подтопление 24 приусадебных участков и 3 жилых домов, где вода была выше пола.

На помощь жителям пришли сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ и сотрудники зейского авиаотделения Амурской авиабазы. Они откачивали воду из подпольев с помощью мотопомп, прокладывали водоотводные каналы, насыпали дамбы. Также вода зашла на 49 придворовых территорий в селе Овсянка Зейского района. Здесь также откачивают воду.

По данным на 22 июля, сложная обстановка наблюдается в Михайловском и Магдагачинском районах. Опасные явления зафиксированы в селе Поярково, где выпало 48 миллиметров осадков за 12 часов, и в селе Тыгда, где за 4 часа выпало 67 миллиметров.

Все силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности. В региональном ГУ МЧС России развернут оперативный штаб. Для ликвидации последствий прохождения циклона и восстановления дорожного полотна задействованы более 100 человек, 40 единиц техники.