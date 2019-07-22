Животным в зоопарках увеличат жилплощадь

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Нормы минимальной и максимальной жилплощади разработали для животных в зоопарках. Они предусмотрены новым ГОСТом, вступающим в силу в России с начала следующего года.

Документ устанавливает минимальные и максимальные площади вольеров для хищников. К примеру, рыси и дымчатому леопарду рекомендовано выделять от 15 до 85 квадратов жилплощади, европейской рыжей лисице – 25–100, леопардам и ягуарам — 30–200 квадратных метров. Самая большая территория площадью 50–400 квадратных метров должна быть у гиеновидных собак, наименьшая у фенеков – миниатюрных лисиц – и сурикатов – по 10–60 квадратов.

В Советском Союзе львам, тиграм и медведям документы предписывали площадь 10–12, новый российский ГОСТ – не меньше 20–30 квадратных метров.

Согласно документу, у каждого животного обязательно должна быть и зона укрытия. Также в вольерах необходимы водоем, когтеточка, бревна, конструкции для лазания, место для солнечных ванн. Рекомендуют даже создать «разнообразие окружающей среды», если животному это необходимо.

Отдельно оговорено, что в учреждении должно быть огнестрельное оружие на случай чрезвычайной ситуации.

Документ предлагает и типовые правила поведения посетителей. В основном они схожи с теми, что действуют в зоопарках сейчас. Отдельно оговаривается, что нельзя пускать в зоопарки агрессивно настроенных людей. Такой нормы в правилах посещения многих зоопарков пока нет.

Как и большинство госстандартов, новый документ носит рекомендательный характер. По оценке специалистов, ему не соответствуют около 50 % работающих в России зоопарков, пишут «Известия».