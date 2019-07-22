Дмитрий Хрусталев тайно женился

Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.

Пара долго скрывала отношения, но в 2017 году шоумен официально вышел в свет с Марией, представив ее своей девушкой. Коллеги ведущего уверяли, что тот влюбился в нее как мальчишка – задаривал шикарными букетами, организовывал романтические сюрпризы. Вместе они отдыхали на Бали, в Австралии, Италии, Шри-Ланке.

«Во время поездки за границу Дима сделал Маше предложение руки и сердца, подарил роскошное кольцо. Дело давно шло к свадьбе, ребята безумно счастливы. Семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила ее выбор, они познакомились с Митей, он всех очаровал», – рассказали «Стархиту» близкие друзья пары.

Узаконив отношения, пара отправилась на отдых. Недавно они были в Норвегии, после уехали отдыхать в Испанию.

У Дмитрия и Марии это первый официальный брак. Хрусталев до этого 10 лет встречался со знаменитым московским юристом Викторией Дейчук, потом у него был роман с коллегой по Comedy Woman Екатериной Варнавой.