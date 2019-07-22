Взрослый и ребенок погибли в результате ДТП в Приамурье (фото)

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Утром 22 июля в Благовещенском районе Амурской области произошло смертельное ДТП. В результате него погибли два человека, еще два госпитализированы.

Авария случилась около 10:30 в районе 21-го километра автодороги Благовещенск – Бибиково. По предварительной информации, женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем Nissan Datsun, допустила съезд с проезжей части и наезд на препятствие – дерево. В результате водитель погибла. В лечебное учреждение доставили троих несовершеннолетних пассажиров. Один из них, мальчик 2011 года рождения, скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, сейчас на месте аварии работают следственно-оперативная группа, экипажи дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.