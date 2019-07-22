За первую летнюю смену организованно отдохнули более 80 тысяч юных амурчан

Фото: лагерь «Огонек»

80 тысяч ребят Амурской области отдохнули в первую смену летней оздоровительной кампании. Это на 33 % больше, чем год назад. В июне в Приамурье действовало 265 лагерей с дневным пребыванием детей, 17 загородных, 8 палаточных и 14 лагерей труда и отдыха.

«Из 52 запланированных за лето профильных смен проведено 28, в которых отдохнуло почти две тысячи ребят. В настоящее время профильные смены открыты в лагере «Строитель» и школе № 4 города Зея. Что касается остальных организаций отдыха детей и их оздоровления, то на сегодня свою деятельность осуществляют 66 лагерей», – уточнила начальник отдела дополнительного образования и воспитания Анна Норкина на заседании межведомственной оздоровительной комиссии в региональном правительстве.

Всего на проведение первой смены израсходовано 49 миллионов рублей – это средства родителей, предприятий и организаций, областного и местного бюджетов. В первый месяц лета свыше пяти тысяч амурских родителей сэкономили на путевках в детские лагеря почти 24 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря компенсациям, которые на протяжении многих лет выплачиваются семьям из областного и местного бюджетов.

По линии министерства социальной защиты населения на отдых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов разных уровней выделено около 100 миллионов рублей.

«На них в общей сложности будет закуплено 6 800 путевок. В июне из указанной категории ребят отдохнули 3 350 человек», – сказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.

По информации представителя министерства здравоохранения области, в работе медицинских учреждений, которые находятся на территории лагерей, нарушений не выявлено.

По итогам заседания представителям муниципальных образований поручено усилить разъяснительную работу с детьми и их родителями по соблюдению несовершеннолетними правил личной безопасности и правил поведения на воде, а также неукоснительно выполнять требования по созданию безопасных условий при организации палаточных лагерей и походов, сплавов, велопробегов, экспедиций, сообщает пресс-служба областной администрации.

Также зампред регионального правительства Андрей Плутенко напомнил об ответственности родителей, которые направляют детей на отдых в непроверенных местах.

«Все проверенные организации детского отдыха внесены в специальный реестр. Он размещен на сайте областного министерства образования и науки и согласован с управлением Роспотребнадзора по Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской области», – отметил Андрей Плутенко.