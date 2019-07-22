В Благовещенскую многоэтажку в микрорайоне вернулась вода

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в 14-этажный дом по улице Игнатьевское шоссе, 10/4 вернулась вода. Старшая дома уточнила, что вода отсутствовала только на верхних этажах здания. На период устранения аварийной ситуации был организован подвоз воды.

В управляющей компании «Амурский жилищный стандарт» сообщили, что в субботу, 20 июля, в доме затопило насосы в подвальном помещении на станции повышения давления. Аварийную ситуацию уже устранили. В понедельник, 22 июля, примерно в 13:30 воду жителям дома вернули.

«В субботу вечером воды не стало. Но вода у нас под давлением от ТЭЦ даже при этой ситуации доходила до 5-го этажа. Верхние этажи были без воды. Приехала вся администрация управляющей компании, были вызваны специалисты. Воду откачивали, откачали, потом разбирали полностью насосы, просушивали. Был подвоз воды. Единственное, в этой суете мы не развешали объявления на информационной доске. Но у нас группа WhatsApp 207 человек насчитывает. (…) Вода сейчас есть, насосы высушены, собраны», – рассказала Амур.инфо старшая дома.

Как сообщало информагентство, на отсутствие воды пожаловалась жительница дома. Горожанка обратилась в управление Роспотребнадзора по Амурской области.