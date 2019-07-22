Последствия тайфуна «Данас» во Владивостоке оказались мягче ожидаемых

В Приморье пришел циклон «Данас». Из-за него только во Владивостоке уже выпала половина месячной нормы осадков – около 70 миллиметров. Дожди продолжаются.

«В Преображении за этот же период выпало 105 миллиметров осадков, в Барабаше – 110 миллиметров, это почти месячная норма осадков для этих населенных пунктов», – отметили в Примгидромете.

Как сообщил владивостокский портал VL.ru, основной удар стихии город уже перенес, и последствия оказались мягче ожидаемых. В нескольких дворах деревья упали на припаркованные автомобили, еще одно рухнувшее дерево едва не зацепило стоявший рядом столб линии электропередачи. Ночью ветер достигал скорости 22 метров в секунду. Циклон уже миновал Находку, основной удар стихии приходится на район поселка Ольга.

В Приморском крае за минувшие сутки произошло 13 отключений от электричества. Аварийные бригады работают во Владивостоке, Артеме, в селах Домашлино и Промысловка, ЗАТО Фокино, в селе Занадворовка Хасанского района, селе Киевка Лазовского района.

22 июля дожди, местами сильные продолжаются. Наиболее интенсивные осадки – в районе поселков Лазо, Ольга, на побережье Дальнегорского района. В ближайшие двое суток прогнозируется подъем уровня рек, на некоторых участках он может составить до трех метров, сообщает телеканал «Звезда».

Следующий циклон во Владивостоке ждут в конце недели – в пятницу или субботу.

Тайфун «Данас» зародился в начале прошлой недели на северо-востоке Тихого океана и двинулся на север, быстро набрав силу, обрушившись после на Филиппины, Японию, КНДР. Приморский гидрометцентр прогнозировал, что над российской территорией «Данас» разделится на две части: одна будет смещаться в сторону Хабаровского края, вторая направится вдоль Татарского пролива.

Циклон «Данас» оказал влияние и на Амурскую область, усилив монгольский циклон, вышедший в субботу на Забайкалье и Приамурье. В Благовещенске 21 июля и ночью 22 июля выпало 28 миллиметров осадков. Много осадков за ночь 22 июля досталось поселку Береговой Зейского района – 35 миллиметров, поселку Лопча Тындинского района – 31 миллиметр. В Сковородине выпало 25, а в Мазанове – 7 миллиметров осадков.