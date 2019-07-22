В Амурской области объявят сбор средств на изготовление памятника графу Игнатьеву

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Сейчас в числе первоочередных задач – взаимодействие с МИД России в Благовещенске по получению архивного фото первого листа Пекинского договора и проведение архивно-исследовательской работы по уточнению деталей бюста Николая Игнатьева.

Установить памятник графу Николаю Игнатьеву решено в честь 160-летия образования села в 2020 году. С такой инициативой выступила общественная организация «Шуми, Амур!». Её руководитель и автор проекта «Граф Николай Игнатьев. Границы России. Амурский прорыв» Евгений Ерёмин вместе с представителями администрации Чигиринского сельсовета, местного депутатского корпуса и общественным деятелем Николаем Неведомским выехали на место предполагаемого расположения памятника. Они планируют установить скульптуру в день рождения села – в августе следующего года.

Николай Неведомский, известный автор нескольких памятников в Приамурье, подготовит эскиз бюста Игнатьева на постаменте. Он будет подобен тому, что находится в болгарском городе Варна, где графа чтут не меньше, чем в России. Из европейского государства в область уже прислали чертежи и размеры своего памятника Николаю Игнатьеву, сообщает пресс-служба областной администрации.







Граф Николай Игнатьев – русский государственный деятель, посланник в Пекине, посол в Константинополе, министр внутренних дел, генерал-адъютант. Во время командировки в Китай в 1859-1860 годах подготовил и подписал от имени Российской империи Пекинский договор в 1860 году, который присоединил к России земли по правому берегу Амура от устья Уссури до берега Тихого океана (на востоке) и границы с Кореей (на юге) Сегодня это территории Приморского края и юга Хабаровского края. Этот договор дал России возможность развития в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.