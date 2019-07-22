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сегодня, 13:28 3

В Амурской области объявят сбор средств на изготовление памятника графу Игнатьеву

В Амурской области объявят сбор средств на изготовление памятника графу Игнатьеву
Фото: Фото: mid.ru

В Амурской области откроют счет для сбора средств на изготовление и установку памятника графу Николаю Игнатьеву. В селе Игнатьево, где установят бюст, уложат асфальт и оборудуют тротуар по улицам Российской и Переселенческой. Открытие памятника планируется через год.

Сейчас в числе первоочередных задач – взаимодействие с МИД России в Благовещенске по получению архивного фото первого листа Пекинского договора и проведение архивно-исследовательской работы по уточнению деталей бюста Николая Игнатьева.

Установить памятник графу Николаю Игнатьеву решено в честь 160-летия образования села в 2020 году. С такой инициативой выступила общественная организация «Шуми, Амур!». Её руководитель и автор проекта «Граф Николай Игнатьев. Границы России. Амурский прорыв» Евгений Ерёмин вместе с представителями администрации Чигиринского сельсовета, местного депутатского корпуса и общественным деятелем Николаем Неведомским выехали на место предполагаемого расположения памятника. Они планируют установить скульптуру в день рождения села – в августе следующего года.

Николай Неведомский, известный автор нескольких памятников в Приамурье, подготовит эскиз бюста Игнатьева на постаменте. Он будет подобен тому, что находится в болгарском городе Варна, где графа чтут не меньше, чем в России. Из европейского государства в область уже прислали чертежи и размеры своего памятника Николаю Игнатьеву, сообщает пресс-служба областной администрации.


Граф Николай Игнатьев – русский государственный деятель, посланник в Пекине, посол в Константинополе, министр внутренних дел, генерал-адъютант. Во время командировки в Китай в 1859-1860 годах подготовил и подписал от имени Российской империи Пекинский договор в 1860 году, который присоединил к России земли по правому берегу Амура от устья Уссури до берега Тихого океана (на востоке) и границы с Кореей (на юге) Сегодня это территории Приморского края и юга Хабаровского края. Этот договор дал России возможность развития в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

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#Дальний Восток #память

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    47 минут назад

    Губернатора со свитой дойните

  • Е.Петров

    Е.Петров
    46 минут назад

    Памятник–Бюст Николаю Игнатьеву в селе Игнатьево, у Игнатьевского аэропорта давно было нужно установить!

    Хочется надеется, что общественность Благовещенска, следующим проектом озаботится установлением Бюста и Николаю Буссе – первому губернатору Амурской области (1859-1866), да и города Благовещенска, очень много сделавшего для области и города в самый труднейший период, в период их начального становления!!! Увы, ныне, имя Н.Буссе словно стерто из истории области и города, даже улицу, носившую его имя, в Благовещенске переименовали. Хорошо еще, что Н.Буссе помнят и чтут в селе Буссе Свободненского района, где есть и мемориальная доска и даже живописный портрет Н.Буссе в администрации села, а вот в Благовещенске Н.Буссе забыли!

  • Хлебушек

    Хлебушек
    31 минута назад

    Понятно, что Неведомскому скучно и ему хочется перманентно памятники создавать, но мы то причем?

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