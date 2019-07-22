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сегодня, 13:25 0

Амурского спортсмена осудили за покупку анаболических стероидов

Амурского спортсмена осудили за покупку анаболических стероидов
Фото: pixabay.com

Жителя Тынды осудили за незаконное перемещение через госграницу сильнодействующих веществ. 43-летний амурчанин занимался силовыми видами спорта. Чтобы улучшить свои спортивные результаты, он дважды заказал в интернете анаболические стероиды.

Препараты содержали вещества, запрещенные к свободному обороту на территории России, сообщили в Тындинской городской прокуратуре.

Стероиды спортсмен незаконно переместил почтовым отправлением в Россию из республики Беларусь. В ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ» он признал в полном объеме и раскаялся.

Амурчанин был признан виновным и осужден на 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #спорт #суды

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