Британка выходит замуж за вековую люстру и разводится со статуей Свободы

Аманда Либерти ранее известная тем, что была в отношениях со статуей Свободы, но порвала их из-за большого расстояния. Теперь британка решила выйти замуж за люстру, которая находится в ее квартире.

Чувства к люстре накрыли женщину с головой, когда она увидела ее на аукционе. Женщина решила поучаствовать в торгах за понравившуюся люстру и выиграла ей. Избранник обошелся ей в 400 фунтов (32 тысячи рублей).

Влюбленная женщина дала ей имя Люмьер и оформила прописку в своем доме и паспорт. Эта люстра не первая в доме – всего их 30. Все остальные люстры станут почетными гостями на свадьбе.

«У нас еще ничего не забронировано, у меня есть друзья по всему миру, и я хочу, чтобы все они были на свадьбе. Я не хочу жениться на ней без большого количества людей. Я не хочу, чтобы это были только я и Люмьер», – заявила Аманда Либерти.

К свадьбе влюбленная готовится основательно. Она уже выбрала кольца, а люстре прикупила одежду с бантами. Свою верность будущему партнеру она выразила татуировкой на левой руке с изображением люстры.

«Я была взволнована. Прежде чем я это сделала, я очень нервничала по поводу иглы, я не самый большой их поклонник, но это [дело] не было слишком нервным. Мне было так приятно видеть конечный результат, это было невероятно», – цитирует невесту «Комсомольская правда».

Эта свадьба с предметом у 34-летней Аманды не в первый раз. Недавно женщина развелась со статуей Свободы из-за того, что между возлюбленными было слишком большое расстояние.

26 мая в Бразилии женщина вышла замуж за саму себя. 38-летняя бразильянка устала ждать суженого, поэтому решила, что лучше пары, чем она сама, уже не отыщет.