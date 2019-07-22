Циклон еще задержится в Амурской области: прогноз погоды на 23 июля

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23 июля в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов будут идти дожди, местами сильные ливни, грозы. Ночью и в утренние часы местами туман. Ветер на севере – северо-восточный, в южных районах – западный, северо-западный.

Его скорость будет достигать 3-8, при грозе – до 13-18 метров в секунду. Температура ночью составит 15...20, местами по северу – около 10 градусов. Днем – 21...26, местами по северу – 13...18.

В Благовещенске ночью переменно облачно, без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер с запада, северо-запада разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 18...20, днем – 23...25,сообщает Амурский гидрометцентр.