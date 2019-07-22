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сегодня, 13:26 1

В Благовещенске бесплатно оденут новорожденных малышей

В Благовещенске бесплатно оденут новорожденных малышей
Фото: Амур.инфо

Жительница Благовещенска придумала проект для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Елена Щипцова выиграла грант Всероссийского конкурса молодежных проектов «Восток» и теперь будет учить амурчанок шить одежду для детей.

Беременные женщины, которые остались без поддержки, смогут научиться шить для своих малышей одежду, бортики для кроватки, пеленки, подушки, конверты, одеяла. Амурчанки в конце курса смогут забрать все изготовленные ими изделия.

Помещение и оборудование для реализации проекта у амурчанки есть. Выигранных денег хватит почти на год бесплатных занятий. «Я надеюсь, что на наших занятиях женщины будут получать поддержку, найдут друзей и психологически подготовятся к родам», – рассказала Елена Щипцова. Занятия в школе «Шью малышу» стартуют 1 октября.

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#дети #соцзащита

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Комментарии
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  • Энн

    Энн
    13 минут назад

    А контакты? Как попасть в проект?

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