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сегодня, 12:57 7

Как вылавливали пельмень из озера в парке Дружбы (видео)

Как вылавливали пельмень из озера в парке Дружбы (видео)
Фото: Амур.инфо

Появилось видео о том, как из водоема благовещенского парка Дружбы вылавливали гигантский пельмень. Заведующая парком Елена Мосиенко рассказала, что сотрудникам организации пришлось на лодках подходить к арт-объекту и доставать его.

Руководство парка считает, что пельмень может навредить уткам и рыбам, которые обитают в озере.

Как сообщало Амур.инфо, в выходные в парке Дружбы появился необычный арт-объект. Его авторы пожелали остаться неизвестными. К конструкции привязали груз, и пельмень два дня «варился» в озере. Сегодня его выловили и поместили на хранение.

Просмотров всего: 1262

#культура #природа

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Правильно сделали что убрали это убожество

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Благовещенск, такой Благовещенск

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Теперь должна появиться новость "Как пельмень доставили на склад" и "Как пельмень лежит на складе"...

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    1 час назад

    Заходишь новости почитать, а там про пельмень.... Вчера про пельмень, сегодня про пельмень ((( Информационный голод видать...Или проблем других нет вооооообще....

  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    Все лучше, чем - убили, утонули, украли, ДТП.... Весело и мило!

  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    Вр€динк@

    Заходишь новости почитать, а там про пельмень.... Вчера про пельмень, сегодня про пельмень ((( Информационный голод видать...Или проблем других нет вооооообще....



    Вот недавно прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, в котором наш земляк достойно представил область: занял второе место на серьезных соревнованиях российского уровня - вы читали об этом в новостях? А не было такой новости.

    Или когда благовещенскому учителю в 2017 году присвоили высшее учительское звание "Народный учитель РФ" - между прочим, в Благовещенске на сегодня - это первый и единственный народный учитель. На АИ предпочли эту новость пропустить.

    Видимо, редакция оценила уровень своих читателей - отсюда и подача подобных новостей

  • Noir

    Noir
    12 минут назад

    Целый час пельмень ловили? Я бы посмотрел полное видео как два мужика ловят пельмень в данном водоеме.

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