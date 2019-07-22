Как вылавливали пельмень из озера в парке Дружбы (видео)

Фото: Амур.инфо

Появилось видео о том, как из водоема благовещенского парка Дружбы вылавливали гигантский пельмень. Заведующая парком Елена Мосиенко рассказала, что сотрудникам организации пришлось на лодках подходить к арт-объекту и доставать его.

Руководство парка считает, что пельмень может навредить уткам и рыбам, которые обитают в озере. Как сообщало Амур.инфо, в выходные в парке Дружбы появился необычный арт-объект. Его авторы пожелали остаться неизвестными. К конструкции привязали груз, и пельмень два дня «варился» в озере. Сегодня его выловили и поместили на хранение.

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#культура #природа

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Наталья Храмова