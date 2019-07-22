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сегодня, 12:45 2

Полпредство ДФО переедет из Хабаровска во Владивосток в 2020 году

Полпредство ДФО переедет из Хабаровска во Владивосток в 2020 году
Фото: dfo.gov.ru

В первом квартале 2020 года из Хабаровска во Владивосток переедет полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Во второй половине декабря 2018 года Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

Процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума (ВЭФ) и визитов иностранных делегаций, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Он отметил, что предстоит выполнить большой объем работы по подготовке к ВЭФ, который состоится во Владивостоке в начале сентября, и к приему делегации из Индии..

«Это, конечно, неправильно, что мы отстаем с переездом полпредства, деньги выделены, там небольшие деньги надо на ремонт помещений, мы ничего нового не приобретаем, наоборот, помещение, в котором располагается полпредство в Хабаровске, будет продано, то есть бюджет, скорее, будет в плюсе, но немножко опаздываем, делаем это медленнее, чем хотелось бы. Очень много работы, поэтому с переездом немножко задерживаемся, но постараемся исправиться. Думаю, что в самом начале, в первом квартале будущего года мы переедем», – сказал полпред.

Президент России Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А если на очередных выборах в Приморье к власти придут представители каких либо других партий, а не Едросни, куда потом столицу переносить будут?

  • Noir

    Noir
    11 минут назад

    Там ремонт наверное достойный делают, вот и задержка, а всякие форумы не мешают задницам перемещаться.

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