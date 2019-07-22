Полпредство ДФО переедет из Хабаровска во Владивосток в 2020 году

В первом квартале 2020 года из Хабаровска во Владивосток переедет полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Во второй половине декабря 2018 года Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

Процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума (ВЭФ) и визитов иностранных делегаций, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Он отметил, что предстоит выполнить большой объем работы по подготовке к ВЭФ, который состоится во Владивостоке в начале сентября, и к приему делегации из Индии..

«Это, конечно, неправильно, что мы отстаем с переездом полпредства, деньги выделены, там небольшие деньги надо на ремонт помещений, мы ничего нового не приобретаем, наоборот, помещение, в котором располагается полпредство в Хабаровске, будет продано, то есть бюджет, скорее, будет в плюсе, но немножко опаздываем, делаем это медленнее, чем хотелось бы. Очень много работы, поэтому с переездом немножко задерживаемся, но постараемся исправиться. Думаю, что в самом начале, в первом квартале будущего года мы переедем», – сказал полпред.

Президент России Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.