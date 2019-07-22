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22июля
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сегодня, 12:30 1

В Мазановском районе размыло два участка дорог

В Мазановском районе размыло два участка дорог
Фото: www.instagram.com

Затяжные дожди продолжают угрожать Амурской области. В Мазановском районе вода вышла на дорожное полотно. И если один участок можно объехать, то на втором проезд осуществляется только по одной полосе.

Сообщение о выходе воды на дорогу поступило в ГУ МЧС по Амурской области вечером в воскресенье, 21 июля. Подтопило два участка местного значения в Мазановском районе. На 73-м километре автодороги между селом Новокиевский Увал и поселком Серышево вышла из берегов река Каменушка. Подтопленным отказался и участок, расположенный на 94-м километре дороги между селом Введеново и поселком Февральск.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области, на первом участке есть объездная дорога через село Алексеевка. На втором проезд возможен по одной полосе движения. Отрезанных населенных пунктов, по данным чрезвычайного ведомства, нет. С утра в понедельник, 22 июля, ООО «Амурупрадор» начал ремонт дороги.

«Уважаемые жители Мазановского и Селемджинского районов Амурской области. На трассе Новокиевский Увал – Февральск на 92-м километре промоины на дороге. Будьте внимательны и осторожны. Проезд только по одной полосе. Помните, вас ждут дома», – обратился к подписчикам своего инстаграм-аккаунта глава Мазановского района Михаил Пивень.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    Лучше бы вообще картинку на заставку не ставили, чем эту порнуху залепили!

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